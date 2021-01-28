Futbolcular kurban kesti, virüssüz sezon için dua etti

MERSİN (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Erdemli Belediyespor futbol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hazırlık öncesi teknik kadro ve futbolcular virüssüz bir sezon ve başarı için kurban kesti, dua etti.

2020-2021 Spor Toto Bal Ligi’nde (BAL) mücadele edecek olan ancak pandemi nedeniyle henüz maç yapamayan Erdemli Belediyespor, uzun bir aradan sonra topbaşı yaptı. Sarı-yeşilli takımın tam kadro hazır bulunduğu idmanın ilk başlama vuruşunu yapan Erdemli Belediye Başkanı ve Kulübün Onursal Başkanı Mükerrem Tollu, yeni sezon öncesi teknik ekip ve futbolculara başarı dileklerini ileterek, kazasız belasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Tollu, camia olarak güzel bir sezon geçireceklerine inancının tam olduğunu dile getirdi. Tollu, burada yaptığı konuşmada, ‘’Biz büyük bir aileyiz. Çok kaliteli ekibimiz var. Camiamız muhakkak şampiyon olmak istiyor. Başarılı olmak için de bizler gerekli desteği her zaman yapacağız. Kulübümüzde farklı branşlarda yaklaşık 2 bin sporcumuz bulunuyor. Bunun dışında amatör spor kulüpleri takımlarına da destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sporda centilmenlik, çok önemli. Önemli olan yarınlarımıza ve gençliğimize yatırım yapmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek. Başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum. İnşallah şampiyon olup kentimiz ve takımımızı hak ettiği 3’ncü lige taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı ve Kulübün Onursal Başkanı Mükerrem Tollu’nun desteğiyle çok güçlü bir kadro kurduklarına işaret eden Erdemli Belediyespor teknik direktörü Hakan Baygın, bu sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi. Camia olarak beklentilere cevap vereceklerine değinen Baygın, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ve şampiyon olmak istediklerini söyledi. Göreve başladıklarında ekip olarak hedef belirlediklerini ve bu hedefler doğrultusunda da 5 yıl içinde profesyonel lige çıkmak istediklerini aktaran deneyimli teknik adam, 2 yıl içinde de Bal Ligi’ne adım attıklarını ve bu sezon kurdukları kadronun da kendilerini hedefe götüreceğine olan inancını dile getirdi.

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