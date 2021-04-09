MENÜ

Futbolcular koronavirüs aşısı olacak

Sağlık Bakanlığı'ndan futbolculara Kovid-19 aşısı yapılması için onay alan TFF, kulüplerden futbolcu, personel ve teknik ekip listelerini istedi. Spor Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre aşılama başlayacak.

09 Nisan 2021, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Futbolcular koronavirüs aşısı olacak

Milli Takımımız'da 2022 Dünya Kupası eleme maçları sonrasında çok sayıda Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından harekete geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, tesisler ve statlardaki idari personeli aşılama isteğini iletmiş ve olumlu yanıt almıştı. Federasyon bu gelişmenin ardından hemen harekete geçti, kulüplerden sözleşmesi olan futbolcu personel ve teknik ekip için liste istendi. 

Alt liglerden başlayacak

Beşiktaş 'ın listeyi gönderdiği bildirilirken, kulüplere aşılama tarihiyle ilgili henüz bir tarih verilmediği kaydedildi. Listeler belirlendikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre aşılamanın yapılacağı bildirildi. Aşılamada alt liglerden üst liglere doğru gidileceği ve ilk olarak 17 Nisan'da başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig takımlarında uygulamanın başlatılacağı belirtiliyor.

Orhan Yıldırım

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...