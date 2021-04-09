Futbolcular koronavirüs aşısı olacak

Milli Takımımız'da 2022 Dünya Kupası eleme maçları sonrasında çok sayıda Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından harekete geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, tesisler ve statlardaki idari personeli aşılama isteğini iletmiş ve olumlu yanıt almıştı. Federasyon bu gelişmenin ardından hemen harekete geçti, kulüplerden sözleşmesi olan futbolcu personel ve teknik ekip için liste istendi.

Alt liglerden başlayacak

Beşiktaş 'ın listeyi gönderdiği bildirilirken, kulüplere aşılama tarihiyle ilgili henüz bir tarih verilmediği kaydedildi. Listeler belirlendikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirleyeceği takvime göre aşılamanın yapılacağı bildirildi. Aşılamada alt liglerden üst liglere doğru gidileceği ve ilk olarak 17 Nisan'da başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig takımlarında uygulamanın başlatılacağı belirtiliyor.

Orhan Yıldırım