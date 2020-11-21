Futbola 121 gün ara yok!

Fikstür sıkışık, 121 günlük bu süreçte Süper Lig 'de hafta sonları hariç, 5 kez hafta içi maçı oynanacak. Boşluk yok denecek kadar az. En kısa planlamada, mesela Kasım ayında maçın olmadığı gün yok! Tabloya bakınca ilk yarı 25 Ocak'ta bitecek, ikinci devre 29 Ocak'ta başlayacak.

3 günlük devre arası(!) hariç, tek boş hafta içi 15 ile 16. haftalar arası, ancak hali hazırda Hatayspor'un ertelenen bir maçı daha var. Başakşehir ve Sivasspor 'un Avrupa maceraları devam ederse, ki Türkiye'nin ülke puanı açısından önemi büyük, şubat ve mart aylarında da yoğunluk sürecek... Önümüzdeki 121 günde en az 94 günümüz maçla dolu, Avrupa maçlarımızın sürmesi durumunda da bu sayı 100 güne çıkacak, ajandamızda sadece 21 günlük bir boşluk açılacak. Tek umudumuz, zorlu programın Kovid-19 salgınının yaratacağı problemlerden uzak, sakatlık yaşanmadan tamamlanması.

Aslıhan Çil