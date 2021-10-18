İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç: İyi analizler yapmıştık

TFF 1. Lig'in 9 haftasında Tuzlaspor'u tek golle geçen İstanbulspor'da teknik sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. Bu galibiyetin çok önemli olduğunu aktaran Dalgıç, "Rakibimiz, ligin iyi takımlarından. İyi organize olduk ve rakibimizi iyi analiz ettik. Aldığımız önlemler neticesinde oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi ve maçı kazandık." diye konuştu.

Sakatlıktan dönen 5 oyuncunun iyi performans gösterdiğini ifade eden Dalgıç, "Sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı. Onlar çok iyi performans sergiledi. Özellikle İstanbulspor adına en büyük kazançlardan birinin Michael Ologo olduğunu düşünüyoruz. Ologo iyi bir performans gösterdi." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Hüseyin Dalgıç, ligin 10. haftasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "İçeride ve dışarıda aynı oyunu oynayıp galibiyete odaklanıyoruz. Keçiörengücü maçını da kazanmaya gideceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

İSTANBUL (AA)