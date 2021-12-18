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Spor Haberleri Tff 1. Lig Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: Net galibiyet aldık

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: Net galibiyet aldık

Boluspor'u 2-0'la geçen Ankaragücü'nde teknik sorumlu Necati Erkmen, "Her iki yarıda da oynadığımız oyunla, penaltı pozisyonuyla beraber çok iyi mücadele örneği gösterdik. Bugün 2-0 net bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

18 Aralık 2021, Cumartesi 20:06
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Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: Net galibiyet aldık

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Ankaragücü karşılaşması konuk takımın 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maç sonunda konuşan Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, “Bolu’ya, Boluspor’un son 8 haftadır almış olduğu puan ya da puanlarla sahadaki mücadelesini bilerek gelmiştik. Hafta içerisinde hem yönetim kurulu başkanımız ve yöneticilerimizle beraber takım olarak birlik açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Lig uzun bir maraton. Bu toplantının sonucunda bugün sporcu kardeşlerim son 4 haftada deplasmanda mağlup olmuştuk. Her iki yarıda da oynadığımız oyunla, penaltı pozisyonuyla beraber çok iyi mücadele örneği gösterdiler. Bugün 2-0 net bir galibiyet aldık. Bundan sonraki müsabakalarda Boluspor’a başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda Keçiörengücü ile ligin ilk yarısının son müsabakasını oynayacağız. Taraftarlarımızın bu müsabakada bizleri desteklemesini ve hedefin ligin sonunda bir üst lige çıkacağının bilinciyle Ankaragücü hedefine varacaktır” şeklinde konuştu.

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