Futbol ve basketbolda Türklerin haftası

Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Enes Ünal ve Cenk Tosun gol atma başarısı gösterirken, Kaan Ayhan ile Yusuf Yazıcı asiste imza attı, Mert Çetin ilk kez 11'de sahaya çıktı ve Cengiz Ünder sahalara geri döndü. Basketbolda ise NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Portland Trail Blazers deplasmanında attığı son saniye basketi ile takımını galibiyete taşıdı.

ÇAĞLAR, OZAN, ENES VE CENK FİLELERİ SARSTI

Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla ilk golünü, Crystal Palace deplasmanında kaydetti ve takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.

Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı Schalke 04'te, ilk 11'de çıktığı ilk lig maçında gol atma başarısı gösterdi ve Augsburg galibiyetinde önemli rol oynadı.

İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, Mallorca karşısında takımının ikinci golüne penaltıdan imza atarken, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Cenk Tosun ise takımı Everton'ın Tottenham'a karşı oynadığı maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olarak takımına bir puanı getiren isim oldu.

KAAN VE YUSUF'TAN ASİST

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, takımının Köln'ü 2-0 mağlup ettiği maçta 90 dakika forma giyerken, yaptığı asist ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fransa Lig 1 takımı Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ise Marsilya maçında asist yapmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı. Yazıcı, takımının attığı tek gole asistiyle imza bırakırken, Marsilya mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.

MERT 11'DE BAŞLADI, CENGİZ YENİDEN SAHALARA DÖNDÜ

Roma'nın sezon başı transfer ettiği isimlerden Mert Çetin, İtalyan ekibiyle ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçına Napoli karşısında çıkarken, mücadelenin son dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mert Çetin'in takım arkadaşı bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder ise maçın son dakikalarında oyuna dahil olarak sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez forma giydi.

FURKAN KORKMAZ, PHILADELPHIA'YI SIRTLADI

Öte yandan NBA takımlarından Philadelphia 76ers'te forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Portland Trail Blazers deplasmanında son saniyede kaydettiği 3 sayılık basketle takımına galibiyeti getirdi. Furkan, takımının 128-126 geride olduğu müsabakada attığı son saniye üçlüğüyle, takımını galibiyete taşımayı başardı.

DHA