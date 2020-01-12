Futbol turnuvası sürüyor

ANTALYA, (DHA) - KEPEZ Futbolcu Fabrikası Projesi kapsamında, Kuzeyyaka Spor Tesislerinde gerçekleştirilen okullar arası futbol turnuvası tüm hızıyla devam ediyor.

Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen futbol turnuvasını Başkan Hakan Tütüncü'den sonra, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak da ziyaret etti. Futbol karşılaşmalarını izleyen Müdür Solak, “Çocuk ve gençlerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri çok önemli. Bize her projede olduğu gibi destek olan ev sahipliği yapan Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye öğrencilerim adına, velilerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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