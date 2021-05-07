LaLiga’dan Premier Lig’e, Bundesliga’dan Portekiz’e Avrupa’nın en önemli liglerini seyircisiyle buluşturan D-Smart, Süper Lig için yaptığı programlarla gündemi belirlemeye devam ediyor. Liglerde şampiyonluk heyecanı yükselirken, hafta sonu oynanacak birbirinden kritik maçlar özel programlar eşliğinde D-Smart’ta canlı yayınlanacak.
Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrd ve Sevilla’nın şampiyonluk için çekiştiği LaLiga’nın tüm maçları 77. Kanal Spor Smart ve 82. Kanal Spor Smart 2’den ekrana gelirken, Manchester City’nin şampiyonluk için saatleri saydığı Premier Lig’deki tüm maçlar ise 78. Kanal’da yayınlanacak. Bayern Munih, Leipzig çekişmesine sahne olan Bundesliga ise 79. Kanalda izlenebilecek.
Süper Lig şampiyonluğu yolunda kritik önem arz eden Galatasaray – Beşiktaş derbisi ise cumartesi 20.30’da Derbi Özel programında analizler ve yorumlar eşliğinde değerlendirilirken, maç sonu açıklamalar, önemli futbol adamlarının görüşleri 77. Kanal Spor Smart’ta olacak.
Futbol dışında yarış severlerin merakla beklediği Formula 1 İspanya GP heyecanı da Pazar günü 16.00 D-Smart 79. Kanalda canlı yayınlanacak.
İşte D-Smart’ın hafta sonu canlı yayın programı;
CUMARTESİ
14.00 BUNDESLIGA 2: FURTH - KARLSRUHER (CANLI) 79. KANAL
14.30 PREMIER LEAGUE: LEEDS – TOTTENHAM (CANLI) 78. KANAL
15.00 LA LIGA: ALAVES - LEVANTE (CANLI) 82.KANAL
16.00 FUTBOL SMART CUMARTESİ ÖZEL (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART
16.30 BUNDESLIGA: DORTMUND - LEIPZIG (CANLI) 79. KANAL
17.00 PREMIER LEAGUE: SHEFFIELD – CRYSTAL PALACE (CANLI) 79. KANAL
17.15 LA LIGA: BARCELONA – ATLETICO MADRID (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART
19.15 FUTBOL SMART CUMARTESİ ÖZEL (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART
19.30 LA LIGA: CADIZ - HUESCA (CANLI) 82.KANAL
19.30 BUNDESLIGA: BAYERN MUNIH – M.GLADBACH (CANLI) 79. KANAL
19.30 PREMIER LEAGUE: MANCHESTER CITY - CHELSEA (CANLI) 78. KANAL
20.30 DERBİ ÖZEL (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART
22.00 LA LIGA: ATHLETIC BILBAO - OSASUNA (CANLI) 82.KANAL
22.15 PREMIER LEAGUE: LIVERPOOL - SOUTHAMPTON (CANLI) 78. KANAL
PAZAR
13.30 FUTBOL SMART PAZAR (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART
14.00 PREMIER LEAGUE: WOLVERHAMPTON - BRIGHTON (CANLI) 78. KANAL
15.00 LA LIGA: GETAFE - EIBAR (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART
16.00 FORMULA 1 İSPANYA GP (CANLI) 79. KANAL
16.05 PREMIER LEAGUE: ASTON VILLA – MANCHESTER UNITED (CANLI) 78. KANAL
17.15 LA LIGA: VALENCIA - VALLADOLID (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART
18.30 PREMIER LEAGUE: WEST HAM - EVERTON (CANLI) 78. KANAL
19.00 BUNDESLIGA: HERTHA BERLIN – A.BIELEFELD (CANLI) 79. KANAL
19.30 LA LIGA: VILLARREAL – CELTA VIGO (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART
21.00 PREMIER LEAGUE: ARSENAL – WEST BROMWICH (CANLI) 78. KANAL
22.00 LA LIGA: REAL MADRID - SEVILLA (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART