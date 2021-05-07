LaLiga’dan Premier Lig’e, Bundesliga’dan Portekiz’e Avrupa’nın en önemli liglerini seyircisiyle buluşturan D-Smart, Süper Lig için yaptığı programlarla gündemi belirlemeye devam ediyor. Liglerde şampiyonluk heyecanı yükselirken, hafta sonu oynanacak birbirinden kritik maçlar özel programlar eşliğinde D-Smart’ta canlı yayınlanacak.

Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrd ve Sevilla’nın şampiyonluk için çekiştiği LaLiga’nın tüm maçları 77. Kanal Spor Smart ve 82. Kanal Spor Smart 2’den ekrana gelirken, Manchester City’nin şampiyonluk için saatleri saydığı Premier Lig’deki tüm maçlar ise 78. Kanal’da yayınlanacak. Bayern Munih, Leipzig çekişmesine sahne olan Bundesliga ise 79. Kanalda izlenebilecek.

Süper Lig şampiyonluğu yolunda kritik önem arz eden Galatasaray – Beşiktaş derbisi ise cumartesi 20.30’da Derbi Özel programında analizler ve yorumlar eşliğinde değerlendirilirken, maç sonu açıklamalar, önemli futbol adamlarının görüşleri 77. Kanal Spor Smart’ta olacak.

Futbol dışında yarış severlerin merakla beklediği Formula 1 İspanya GP heyecanı da Pazar günü 16.00 D-Smart 79. Kanalda canlı yayınlanacak.

İşte D-Smart’ın hafta sonu canlı yayın programı;

CUMARTESİ

14.00 BUNDESLIGA 2: FURTH - KARLSRUHER (CANLI) 79. KANAL

14.30 PREMIER LEAGUE: LEEDS – TOTTENHAM (CANLI) 78. KANAL

15.00 LA LIGA: ALAVES - LEVANTE (CANLI) 82.KANAL

16.00 FUTBOL SMART CUMARTESİ ÖZEL (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART

16.30 BUNDESLIGA: DORTMUND - LEIPZIG (CANLI) 79. KANAL

17.00 PREMIER LEAGUE: SHEFFIELD – CRYSTAL PALACE (CANLI) 79. KANAL

17.15 LA LIGA: BARCELONA – ATLETICO MADRID (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART

19.15 FUTBOL SMART CUMARTESİ ÖZEL (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART

19.30 LA LIGA: CADIZ - HUESCA (CANLI) 82.KANAL

19.30 BUNDESLIGA: BAYERN MUNIH – M.GLADBACH (CANLI) 79. KANAL

19.30 PREMIER LEAGUE: MANCHESTER CITY - CHELSEA (CANLI) 78. KANAL

20.30 DERBİ ÖZEL (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART

22.00 LA LIGA: ATHLETIC BILBAO - OSASUNA (CANLI) 82.KANAL

22.15 PREMIER LEAGUE: LIVERPOOL - SOUTHAMPTON (CANLI) 78. KANAL

PAZAR

13.30 FUTBOL SMART PAZAR (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART

14.00 PREMIER LEAGUE: WOLVERHAMPTON - BRIGHTON (CANLI) 78. KANAL

15.00 LA LIGA: GETAFE - EIBAR (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART

16.00 FORMULA 1 İSPANYA GP (CANLI) 79. KANAL

16.05 PREMIER LEAGUE: ASTON VILLA – MANCHESTER UNITED (CANLI) 78. KANAL

17.15 LA LIGA: VALENCIA - VALLADOLID (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART

18.30 PREMIER LEAGUE: WEST HAM - EVERTON (CANLI) 78. KANAL

19.00 BUNDESLIGA: HERTHA BERLIN – A.BIELEFELD (CANLI) 79. KANAL

19.30 LA LIGA: VILLARREAL – CELTA VIGO (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART

21.00 PREMIER LEAGUE: ARSENAL – WEST BROMWICH (CANLI) 78. KANAL

22.00 LA LIGA: REAL MADRID - SEVILLA (CANLI) 77. KANAL SPOR SMART