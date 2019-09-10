Desteklediği takımın renklerinden dolayı "Mavi Kız" olarak anılan ve gerçek ismi bilinmeyen İranlı kadın, maça gittiği fark edilince üç gün gözaltında tutulmuş, kefaletle serbest bırakılmış, daha sonra da mahkemeye çıkmak için 6 ay beklemişti.

'Mavi Kız' 6 ay bekledikten sonra mahkeme salonuna geldiğinde ise hakim duruşmayı "ailevi bir acil durumdan" sebep iptal etti.

BBC'nin aktardığına göre mahkeme salonunda kendisine 6 ay hapis cezası verilebileceğini duyduğu iddia edilen 'Mavi Kız' kısa süre sonra mahkeme binasının önünde kendisini yaktı.

Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki İranlı kadın burada yaraları sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşanan olay, İran'da ve dünya çapında büyük tartışmalara sebep oldu.

İran Milli Futbol Takımı kaptanı Mesud Şucai, İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımla 'Mavi Kız'a verilen hapis cezasını kınadı.

FIFA, İran'a kadınların stadyumlara alınması için 31 Ağustos'a kadar vakit vermişti.İran, bu karara henüz uymadı.