Futbol efsaneleri FIFA Online 4’e adım attı!

Eylül ayında tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak Türkiye sunucuları aktif olan EA Sports FIFA Online 4, yeni oyuncu sınıfında efsaneleri ağırlıyor. 50’den fazla defa milli takım forması giymiş 292 futbol yıldızının yer aldığı Ulusal Kahramanlar sınıfı FIFA Online 4’te aktif oldu.

Lionel Messi, Zinedine Zidane, Gheorghe Hagi, Son Heung-min, David Alaba, Jari Litmanen, Brasileiro Sócrates, Alan Shearer, Davor Šuker, Dennis Bergkamp, Lev Yashin ve çok daha fazla yıldızın yer aldığı Ulusal Kahramanlar sınıfı oyun içi etkinlikleri de beraberinde getiriyor. Yeni sınıfın bütün oyuncuları, yüksek reyting ve daha iyi değerlere sahip şekilde sahaya adım atıyor.

Sohbaharın en iyi golcüleri ödüllerin sahibi olacak

Futbol yıldızlarının gelişine özel gerçekleşecek etkinlikler oyunculara büyük ödüller kazandıracak. Oyuncular 15-22 Ekim tarihleri arasında atılan gol sayısına göre “Sonbaharın En İyi Golcüsü” unvanına sahip olmak için yarışacak. Etkinliğe katılım sağlayacak oyuncular FIFA Online 4 web sitesi üzerinden kayıt olduktan sonra sıralamada zirveye ulaşmaya çalışacaklar.

Her 75, 100, 125 veya 150. golde ödüller kazandıracak olan Sonbaharın En İyi Golcüsü Ol etkinliği en çok gol atan ilk 20’ye ise daha büyük ödüller kazandıracak. Etkinliğin en çok gol atan 20 oyuncusu Ulusal Kahramanlar sınıfından da oyuncuların yer aldığı değerli oyuncu kartları kazanacak.

Güncellemeyle ilgili tüm bilgi ve gelişmeler EA Sports FIFA Online 4’ün Instagram, Facebook ve YouTube sayfalarından paylaşılıyor.