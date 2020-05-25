Futbol dünyasını sarsan haber! Genç futbolcu hayatını kaybetti

Futbol dünyasını sarsan acı bir haber geldi. Bir dönem Roma'da da forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Joseph Bouasse Perfection geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 18:17 Son Güncelleme:
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Futbol dünyasını sarsan haber! Genç futbolcu hayatını kaybetti

İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Roma'nın U19 takımında 2016 yılında forma giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Joseph Bouasse Perfection kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. ü

Roma, Kamerunlu genç yıldız için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. İtalyan ekibi, "Bu beklenmedik kayıptan dolayı çok üzgünüz. Perfection'ın sevenlerine sabır diliyoruz." ifadesini kullandı.

2014'te İtalya'ya futbolcu olmak için gelen 21 yaşındaki isim, ilk olarak mültecilerden oluşan "Liberi Nantes" takımında forma giydi.

Yetenekleriyle kısa sürede izleyenleri kendine hayran bırakan Kamerunlu sporcu, 2016'da Roma'nın genç takımına katıldı. Joseph Bouasse Perfection, son olarak 2020 Şubat ayında Romanya'nın Cluj ekibinde forma giydi. 

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