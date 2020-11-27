Futbol dünyasından üzücü corona virüs haberleri

Futbol dünyası corona virüs salgınının etkisiyle boğuşuyor. İkinci kez corona virüse yakalanan ve hastanede entübe edilen Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, futbol dünyasından son günlerde peş peşe üzücü haberler geliyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da bir süredir tedbir amaçlı olarak İstanbul'da bir hastanede yattığı bilgisine ulaşılırken, Denizlispor Başkanı Ali Çetin bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Çetin'in durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya geçtiği bildirildi. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise testi pozitif çıkmasının ardından kısa bir süre önce negatife dönmüş ve sağlığına kavuşmuştu.

DHA