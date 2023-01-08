Kariyerine ülkesinde başlayan orta saha oyuncusu Modeste M'Bami, 200 yılında Sedan'a transfer olarak Fransız futboluna 'Merhaba' dedi.





Burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken başarılı oyuncu 2003 yılında Paris Saint-Germain'e transfer oldu. PSG'de geçen üç yılın ardından bir başka Fransız devi olan Marsilya'ya geçti.

2009 yılında Marsilya'dan ayrılan Kamerunlu oyuncu ardından sırasıyla, Almeria, Dalian Aerbin, Changchun Yatai, Al-Ittihad ve Millonarios formaları giydi.

M'bami futbola 2016 yılında Le Havre formasıyla veda etti. Yıldız oyuncu Kamerun Milli Takımı'nın formasını ise 38 kez giyerken üç kez de gol sevinci yaşadı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Modeste M'Bami, 40 yaşındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Paris Saint-Germain konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.





PSG'nin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Paris Saint-Germain, eski oyuncumuz Modeste M'Bami'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiştir.

Kulübümüz, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyor" ifadeleri kullanıldı.

BİR AÇIKLAMA DA MARSİLYA'DAN

M'Bami'nin PSG'den sonra formasını giydiği Marsilya'da bir mesaj yayınladı. Mesajda; "Marsilya, Modeste M'Bami'nin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendi.

Dualarımız, eski spocumuzun ailesi ve sevenleriyle birlikte" ifadelerine yer verildi.

LE HAVRE'NİN MESAJI

"Le Havre, Cumartesi akşamı eski oyuncusu Modeste M'Bami'nin henüz 40 yaşında yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendi.

Kulüp, ailesine ve sevenlerine en içten taziyelerini sunar"