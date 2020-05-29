Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig’in 2019-20 sezonunda kalan 8 hafta daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran’da başlayacak. TFF’nin belirlediği sağlık protokollerini uygulayarak bir süredir çalışmalarını gerçekleştiren takımlar bu tarihe kadar hazır olacak. Peki futbola dönüş nasıl olacak? Yönetim kurulunda belirlenen ilk kararlar:

1) Talimat değişecek

“Federasyonumuz ve 18 Süper Lig Kulübü’nün sezonun geride kalan kısmının tamamlanmasına yönelik ortak mutabakat ve isteği ile, 12 Haziran’da maçların başlatılması kararı sonrasında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Toplantıda, alınacak önlemler ve gerekli talimat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar bitmiş olup detaylı bilgiler kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacaktır.”

2) Küme düşme kalkmıyor

“TFF Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantıda 7 kulübümüz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen bu sezon küme düşmenin kaldırılmasına dair öneriyi değerlendirmiştir. FIFA ve UEFA’nın her zaman altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulunmuş, sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine varılmıştır.”

3) Oyuncu değişikliği 5’e çıktı

“Futbolcu sağlığını korumak amacıyla IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonlarının takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir. Böylece kulüplerimiz bir maçta daha fazla oyuncuyu kullanma şansına sahip olacaktır.”

4) Rezerv lig olabilir

“Kulüplerimizden gelen talep üzerine, Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt liglerde yarışması isteği doğrultusunda çalışmalara başlanmış, konuyla ilgili Futbol Komitesi oluşturulması kararlaştırılmıştır. 21 yaş altı oyuncuların değerlendirilmesini hedefleyen bu projeyle kulüplerimizin genç oyuncu yetiştirme çabaları da desteklenecektir.”

5) Kupa tarihi belli

“Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe- Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır. Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın (bugün) kamuoyuna duyurulacaktır."

6) Kulüplere seyahat kolaylığı

“Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz Türk Hava Yolları ile görüşme yapılmış ve olumlu geri dönüş alınmıştır. Bu konuda değerli destekleri için THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Mehmet İlker Aycı’ya teşekkürlerimizi sunarız.”

İLK MAÇ 12 HAZİRAN 21:45'TE











