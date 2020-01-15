Futbol Ailesi Külliye'de
İki gün boyunca futbolun sorunlarının detaylıca masaya yatırıldığı dev çalıştayın ardından Kulüpler Birliği, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu önderliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ı ziyaret etti. Çalıştaydan çıkan sonuçlar paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Ankara’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yönetimini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğindeki heyette; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları yer aldı.
Erdoğan’dan tam destek
Çalıştayda değerlendirilen sorunların detaylıca paylaşıldığı kabulde belirlenen problemlerin çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kulüplere destek verdiği belirtildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Erdoğan, tüm kulüplere başarı dileyerek başkanlarla beraber poz verdi.