Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Ankara’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yönetimini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğindeki heyette; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları yer aldı.

Erdoğan’dan tam destek

Çalıştayda değerlendirilen sorunların detaylıca paylaşıldığı kabulde belirlenen problemlerin çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kulüplere destek verdiği belirtildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Erdoğan, tüm kulüplere başarı dileyerek başkanlarla beraber poz verdi.