Türkiye’nin önde gelen espor kulüplerinden FUT Esports takımı yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sponsorluk kapsamında Avrupa’nın en büyük gaming house’u FUTHOUSE’ta bir stüdyo açacak olan Vodafone, FUT Esports ile birlikte 2023’te 5G üzerinden oyun turnuvası da düzenleyecek. FreeZone ve FUT Esports işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda aktarıldı. Vodafone Maslak Plaza ve Vodafone Metaverse Mağaza’da eşzamanlı olarak gerçekleştirilen toplantı, Decentraland’de yapılan ilk canlı hibrit basın toplantısı oldu.

"Espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım yaptık"

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone FreeZone markamızla 6 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Esporu destekleyen marka olarak baktığımızda, sektörümüzde birinci sıradayız. Hem Vodafone'lu müşterilerimiz için sunduğumuz Gamer ek paketleri, hem de yeni gelen genç müşterilerimize sunduğumuz FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. İnternetten yemeyen uygulamalar özelinde düşük ping garantisi veriyoruz. Gaming portföyümüzle 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Gaming uygulamaları için verdiğimiz tarifelerine ek GB'ların yanı sıra FreeZone'a gelen müşterilere birçok oyun platformunda geçerli seçkin oyun içi faydalar sağlıyoruz. 2018'den bu yana yaklaşık 5 milyon TL değerinde destek verdik. Şimdi de FUT Esports işbirliğiyle espora yaptığımız katkılara bir yenisini daha ekliyoruz. Ana sponsoru olduğumuz FUT Esports, 11 farklı espor branşında onlarca sporcusu ile sadece Türkiye’de değil global anlamda da aktif ve kapsamlı espor kulüplerinden biri. FUT Esports işbirliğiyle sponsorluk alanımızı genişletip tek bir oyuna değil birçok oyuna ve dolayısıyla daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmış oluyoruz. Bu vesileyle, tüm gamer’ları FreeZone avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.”

“Hep daha önce ulaşılamamış başarıları hedefledik”

FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu ise şöyle konuştu: "2014 senesinde içerik üretimiyle başlayan 2016 senesinde espora adım atmamızla devam eden hikayemizde hep en tepeyi, hep daha önce ulaşılamamış başarıları hedefledik. Kısa bir süre içinde 7 farklı branşta 35 şampiyonluk kazandık Ülkemizi dünyanın 19 farklı ülkesinde, 25 farklı şehrinde gururla temsil ettik. Her sene yeni hayaller kurduk, bu hayalleri kendimize hedef belirledik ve belirlediğimiz hedefleri birer birer gerçekleştirdik. Artık göğsümüzde Vodafone gibi bir global markayla çok daha büyük hayallerimiz, çok daha büyük hedeflerimiz var. Kendimize dünyanın en iyi 10 espor kulübünden biri olma hedefi koyduk. Eylül ayında VALORANT ekosisteminde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kısaca EMEA bölgesinde yer almaya hak kazanan 10 espor kulübünden biri olduk. Vodafone’un da desteği ile belirlemiş olduğumuz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. 8 senelik geçmişimizde ömür boyu unutmayacağımız zaferler yaşadık. Bu mükemmel ekibin yanında artık dilimizden anlayan, sektörü bizim kadar iyi bilen global ve çok güçlü bir marka var. 7’den 70’e herkesin gurur duyacağı başarılara imza atmak ve ülkemize, gençlerimize katkı sağlayacak projeler üretmek için sabırsızlanıyoruz. Vodafone ve FUT Esports ortaklığı hepimiz için hayırlı olsun.”

Vodafone, esporda önemli işbirliklerine imza attı

Vodafone, espor alanında bugüne kadar pek çok sponsorluk gerçekleştirdi. 2017'de esporun güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive Esports iş ortaklığıyla ilk adımını atan Vodafone, 2018'de Riot Games ile daha kapsamlı ve büyük bir adım atarak, Türkiye’deki en büyük profesyonel espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru oldu. 2019 sonunda Türkiye Espor Federasyonu'nun düzenlediği ilk resmi espor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na ismini veren Vodafone, 2021'de oyun portföyüne Riot Games’in mobil oyunu Wild Rift’i kattı. Aynı yıl Lokum Games ile beraber Zula FreeZone CUP 2021'i gerçekleştiren Vodafone, 2022'nin ilk aylarında ise Free Fire 5G Turnuvası’nı düzenledi.

VALORANT Champions Tour 2023’te yarışacak

Türkiye’nin en rekabetçi oyuncularını ve oyun dünyasının en popüler isimlerini bir araya getiren FUT Esports 2014 yılında kuruldu. FUT Esports, mücadele ettiği branşlarda şimdiye kadar toplamda 35 kez şampiyonluğa ulaştı. FUT Esports takımları, online turnuvalara ek olarak dünyanın dört bir yanında 25 farklı şehirde LAN turnuvalarda mücadele etti. Toplam 58 oyuncusu bulunan FUT Esports’un branşları arasında FIFA, FIFA Pro Clubs, VALORANT, PUBG, PUBG Mobile, Apex Legends, Honor of Kings, TeamFightTactics, Hearthstones, Magic The Gatering, Legends of Runeterra yer alıyor. FUT Esports, VALORANT Champions Tour 2023’te yarışacak, dünya genelindeki 30 takım içinde yer alan 2 Türk takımdan biri konumunda bulunuyor.

Metaverse’te mağaza açan ilk operatör

Yeni nesil perakende anlayışını benimseyen Vodafone, Decentraland’de açtığı Vodafone Metaverse Mağaza ile hem Vodafone Grubu ülkeleri arasında metaverse’te mağaza açan ilk ülke, hem de Türkiye telekom sektöründe metaverse’te mağaza açan ilk operatör oldu. Kullanıcılar, mağazayı ziyaret ettiğinde Vodafone’un ürün ve hizmetlerine yeni nesil bir dijital deneyimle ulaşırken, aynı zamanda metaverse dünyasını keşfetme imkânına sahip oluyorlar. Vodafone, Decentraland’de gerçekleştirdiği ilk canlı hibrit basın toplantısıyla Vodafone Metaverse Mağaza’daki ilk etkinliğini de yapmış oldu. Metaverse’deki toplantıyı firma yetkilileri, basın mensupları ve influencer’lar dahil 10 kişi izledi.