Furkan'lı Philadelphia son nefeste San Antonio'yu yendi
Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'u Ben Simmons’ın son saniye basketiyle 113-111 mağlup etti. 76ers'ta 34 sayı, 12 ribauntla oynayan Joel Embiid galibiyette başrol oynarken milli futbolcu Furkan Korkmaz ise 3 sayı attı.
Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı’nda play-off potasına girmeye çalışan San Antonio Spurs arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu.
Konuk ekip 76ers, uzatmaya giden maçı, Ben Simmons’ın son saniye basketiyle 113-111 kazandı.
76ers’ı galibiyete, 34 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Joel Embiid ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Seth Curry taşıdı. Maçın kahramanı Simmons 5, Furkan Korkmaz ise 3 sayı attı.
Spurs’te Lonnie Walker 23 sayı, Keldon Johnson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gay 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 117-114
Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 119-129
Houston Rockets-New York Knicks: 97-122
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-111
Charlotte Hornets-Miami Heat: 111-121
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 120-123
San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 111-113 (uzatmada)
Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 114-121