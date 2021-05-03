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Furkan'lı Philadelphia son nefeste San Antonio'yu yendi

Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'u Ben Simmons’ın son saniye basketiyle 113-111 mağlup etti. 76ers'ta 34 sayı, 12 ribauntla oynayan Joel Embiid galibiyette başrol oynarken milli futbolcu Furkan Korkmaz ise 3 sayı attı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
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Furkan'lı Philadelphia son nefeste San Antonio'yu yendi

Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı’nda play-off potasına girmeye çalışan San Antonio Spurs arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu.

Konuk ekip 76ers, uzatmaya giden maçı, Ben Simmons’ın son saniye basketiyle 113-111 kazandı.

76ers’ı galibiyete, 34 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Joel Embiid ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Seth Curry taşıdı. Maçın kahramanı Simmons 5, Furkan Korkmaz ise 3 sayı attı.

Spurs’te Lonnie Walker 23 sayı, Keldon Johnson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gay 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 117-114

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 119-129

Houston Rockets-New York Knicks: 97-122

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-111

Charlotte Hornets-Miami Heat: 111-121

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 120-123

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 111-113 (uzatmada)

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 114-121

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