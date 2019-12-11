NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında karşılaştığı Denver Nuggets'ı 97-92 mağlup ederek üst üste 3. toplamda 18. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan 16 dakika süre aldığı karşılaşmada 6 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynarken, Joel Embiid 22 sayı, 10 ribaund ve Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 8. yenilgisi alan Denver'da ise Will Barton 26 sayı, 7 asist ve Nikola Jokic 15 sayı, 11 asistle takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 114 - Washington Wizards: 107

Philadelphia 76ers: 97 - Denver Nuggets: 92

Miami Heat: 135 - Atlanta Hawks: 121

Portland Trail Blazers: 115 - New York Knicks: 87

Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)