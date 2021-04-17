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Furkan'lı Philadelphia, Clippers'ı devirdi

NBA'de milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers’ı 106-103 mağlup etti. Furkan Korkmaz, galibiyete 18 sayı 3 ribaunt ve 4 asistlik katkı sağladı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 12:17 Son Güncelleme:
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Furkan'lı Philadelphia, Clippers'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers’ı 106-103 mağlup ederek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, Joel Embiid’in 36 sayı, 14 ribauntla yıldızlaştığı maçta Clippers’ı yenerek üst üste 4. kez kazandı. Embiid, Allen Iverson’ın ardından (2006) art arda 3 maç 35 üstü sayı üreten ilk 76ers oyuncusu oldu.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 18 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı. Furkan, son 6 maçta 5. kez çift haneli sayılara ulaştı.

Clippers’ta Paul George’un 37 sayı, 9 ribaunt ve Marcus Morris’in 15 sayı, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

Sonuçlar

Utah Jazz-Indiana Pacers: 119-111

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 110-104

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 117-115

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 106-103

Toronto Raptors-Orlando Magic: 113-102

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 130-115

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 115-126

Houston Rockets-Denver Nuggets: 99-128

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 119-111

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 106-107

Dallas Mavericks-New York Knicks: 109-117

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