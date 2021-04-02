Furkan'lı Philadelphia, Cedi'li Cleveland'ı farklı geçti
NBA, dün gece Türk derbisine sahne oldu. Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 114-94 mağlup etti. Furkan Korkmaz, karşılaşmayı 7 sayıyla tamamlarken, Cedi Osman rakip potaya 6 sayı bıraktı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 114-94 mağlup etti.
Doğu Konferansı’nın güçlü ekibi 76ers’ın son sıralarda bulunan Cavaliers’ı yendiği müsabakada 19 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz 7 sayı, 3 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi. 20 dakika süre alan Cedi Osman ise 6 sayı, 1 asist, 1 ribaunt ile oynadı.
Ayrıca 76ers’ta Shake Milton 27 sayı ile galibiyete önemli katkıda bulunurken Dwight Howard 18 sayı, 15 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Cavaliers’ta Collin Sexton’ın 24 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Washington Wizards: 120-91
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 94-114
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 111-89
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 110-115
Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 129-134
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 94-101