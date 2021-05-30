Furkan'lı Philadelphia, bir kez daha Washington'ı devirdi
NBA Doğu Konferansı’ndaki ilk tur eşleşmesinde Philadelphia 76ers, Washington Wizards’ı deplasmanda 132-103 yenerek seride 3-0 öne geçti. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz da 3 sayı kaydetti.
NBA play-off’larına 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’ndaki ilk tur eşleşmesinde Philadelphia 76ers, Washington Wizards’ı deplasmanda 132-103 yendi ve turu geçmek için büyük avantaj sağladı.
76ers’ın all-star pivotu Joel Embiid, 36 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Tobias Harris 20 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz da 3 sayı kaydetti.
Wizards’ta Russell Westbrook’un 26 sayı, 12 ribaunt, 10 asist ve Bradley Beal’ın 25 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 103-120 (0-4)
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 103-132 (0-3)
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 115-95 (2-2)
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 111-121 (1-2)