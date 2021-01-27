Furkan Yaman, 8 Ocak 1996 yılında İstanbul'un Gaziosmanpaşa semtinde dünyaya gelmiş olan Türk futbolcudur. 24 yaşındaki futbolcunun boyu 1,82 olarak kayıtlara geçmiştir. Furkan Yaman çıktığı maçlarda Santrafor olarak yer almaktadır.

Furkan Yaman hangi takımlarda oynadı?

Furkan Yaman milli takım kariyeri boyunca toplam 19 maçta yer almış ve bu maçlarda 5 gol kaydetmiştir. Furkan Yaman milli takım kariyerine aşağıda yer verilmiştir.

2007 Türkiye U-15, 2 maç 1 gol

2007 - 2008 Türkiye U-16, 8 maç 3 gol

2008, Türkiye U-17, 6 maç 1 gol

2009 - 2010, Türkiye U-18, 3 maç 0 gol

Furkan Yaman kariyeri boyunca 77 maça katılmış ve katıldığı 77 maçta 21 gol kaydetmiştir. Furkan Yaman'ın kariyeri boyunca yer aldığı takımlar, ligler ve sezonlar aşağıda sıralanmıştır.

2014 - 2015 Beşiktaş , Süper Lig, 5 maç - 1 gol

2015, Menemenspor (kiralık), 2. Lig, 9 maç - 1 gol

2015 - 2016, Eyüpspor (kiralık), 2. lig, 33 maç - 10 gol

2016 - 2017, Kayserispor, Süper Lig, 9 maç - 2 gol

2017, Nazilli Belediyespor (kiralık), 3. Lig, 7 maç - 0 gol

2017, Gümüşhansspor, 2. Lig

2018, Osmanlıspor, 1. Lig

2019, Amed SK, 2. Lig Beyaz

2020, Sarıyer, 2. Lig Beyaz

Furkan Yaman kariyeri

Furkan Yaman futbolculuk kariyerine 2005 yılında Gaziosmanpaşa ile başlamıştır. Furkan Yaman 2005 yılında amatör olarak başladığı futbol kariyerine daha sonra 2008 yılında Beşiktaş takımının alt yapısına katılarak devam etmiştir.

Furkan Yaman Beşiktaş'ta U-14, U-15, U-16, U-17, U-18 ve U-21 takımlarında yer almış ve bu maçlarda etkili bir şekilde oynamıştır. Çift ayağını kullanarak mücadele eden Furkan Yaman yer aldığı 145 maçta rakip takımın ağlarını toplam 127 gol kaydetmiştir. Bu sayede Furkan Yaman, Hırvat futbol adamı olan Slaven Bilic'in de dikkatini çekmiştir. Slaven Bilic'in dikkatini çeken genç futbolcu bu sayede 20 Şubat 2014 tarihinde Beşiktaş ile resmi olarak anlaşma masasına oturmuş ve profesyonel sözleşmeye imza atmıştır.

Furkan yaman Beşiktaş ile Sarıyer arasında 4 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen Türkiye Kupası maçında ilk kez forma giymeye hak kazanmıştır. Bu maçın 64. dakikasında Kerim Frei'nin yerine oyuna katılmış ve Beşiktaş ile ilk kez siyah beyaz formayı giymeye hak kazanmıştır. Maça girdikten 2 dakika sonra Cenk Tosun'a gol attıran asisti yapmıştır.

Furkan Yaman 2001 yılında Beşiktaş ile Tottenham Hotspur arasında yapılan maçta kadroya girmiş ve oyunun son 2 dakikasına katılmıştır. Böylelikle Furkan Yaman, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa forma giymeye de hak kazanmıştır. Türkiye Kupası'nda toplam 4 maça katılmaya hak kazanan Furkan Yaman, Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında yapılan maçta ilk 11 başlamıştır. Furkan Yaman Beşiktaş formasını giyerek attığı ilk golünü 29 Ocak 2015 tarihinde Sarıyer ile yapılan Türkiye Kupası maçında kaydetmiştir. Furkan Yaman aynı maçın 78. dakikasında filelere 2. golünü göndermiş ve Beşiktaş'ı 3-1'lik galibiyete taşımıştır.

2016 yılında Kayserispor'a transfer işlemleri gerçekleşen Furkan Yaman, ligde zaman zaman yer almıştır. İlk maçına Orhangazispor ile yapılan Türkiye Kupası maçında çıkmıştır.20 Kasım 2016 tarihinde Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında düzenlenen maça 83. dakikada girerek Kayserispor ile ilk Süper Lig maçına çıkmıştır.

Furkan Yaman 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Furkan Yaman 2. Lig Beyaz'da yer alan Sarıyer kulübünde Santrafor / Forvet mevkiinde görev almaktadır. Sağ ayağını kullanan oyuncunun piyasa değeri 100 Bin Euro olarak belirlenmiş olsa da, başarılı futbolcunun maaşına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.