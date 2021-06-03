NBA play-off’larına 4 maçla devam edildi. 76ers sahasında Washington Wizards’ı 129-112 yenerek ilk tur serisini 4-1 kazandı.

76ers adına Seth Curry’nin 30, Tobias Harris’in 28 sayı attığı karşılaşmada Ben Simmons da 19 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 14 dakika 23 saniye süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 1 ribauntla tamamladı.

Wizards’ta Bradley Beal’ın 32 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Russell Westbrook’un 24 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.