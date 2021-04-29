Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, play off'u garantiledi
NBA'de Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers sahasında Atlanta Hawks'ı 44 sayı farkla 127-83 mağlup etti ve Doğu Konferansında play off'u garantiledi. 16 dakika süre alan Furkan Korkmaz, mücadeleyi 12 sayı, 1 ribauntla tammaladı.
NBA'de milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'u konuk etti.
Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 127-83 yendiği maçta 16 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 12 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.
76ers, bu galibiyet ile NBA'de play-off'a katılmayı garantiledi.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 104-109
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 127-83
New York Knicks-Chicago Bulls: 113-94
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 120-111
Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 116-107
Miami Heat-San Antonio Spurs: 116-111
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 109-130
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 114-112
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 109-101
Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-154