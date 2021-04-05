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Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Memphis'e kaybetti

NBA'de milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies'e 116-100 mağlup oldu.

05 Nisan 2021, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Memphis'e kaybetti

NBA’e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers sahasında Memphis Grizzlies’a 16 sayı farkla 116-100 mağlup oldu. 76ers’ta Tobias Harris 21, Shake Milton 14 sayı üretti.

14 dakika sahada kalan milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz ise, 5 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

Grizzlies’ta Jonas Valanciunas 16 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Dillon Brooks 17, Brandon Clarke 15 sayı ile oynadı.

Gecenin sonuçları

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 116-86

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 100-116

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 117-111

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 115-122

Denver Nuggets-Orlando Magic: 119-109

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 115-107

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 104-86

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