NBA’e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers sahasında Memphis Grizzlies’a 16 sayı farkla 116-100 mağlup oldu. 76ers’ta Tobias Harris 21, Shake Milton 14 sayı üretti.
14 dakika sahada kalan milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz ise, 5 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.
Grizzlies’ta Jonas Valanciunas 16 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Dillon Brooks 17, Brandon Clarke 15 sayı ile oynadı.
Gecenin sonuçları
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 116-86
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 100-116
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 117-111
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 115-122
Denver Nuggets-Orlando Magic: 119-109
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 115-107
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 104-86