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Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, mağlubiyet serisine Denver karşısında son verdi

NBA'de milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Denver Nuggets'ı 103-89 mağlup ederek 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

19 Kasım 2021, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, mağlubiyet serisine Denver karşısında son verdi

NBA ’e 6 maçla devam edildi. Milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets’ı 103-89 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Furkan Korkmaz, 22 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Konuk takımda Tyrese Maxey 22, Seth Curry 20, Tobias Harris de 17 sayıyla salondan ayrıldı.

Nikola Jokic’in 30 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Will Barton 19 sayı üretti.

Gecenin sonuçları

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104

Miami Heat-Washington Wizards: 112-97

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103

Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103

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