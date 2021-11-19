Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, mağlubiyet serisine Denver karşısında son verdi
NBA'de milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Denver Nuggets'ı 103-89 mağlup ederek 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.
NBA ’e 6 maçla devam edildi. Milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets’ı 103-89 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Furkan Korkmaz, 22 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Konuk takımda Tyrese Maxey 22, Seth Curry 20, Tobias Harris de 17 sayıyla salondan ayrıldı.
Nikola Jokic’in 30 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Will Barton 19 sayı üretti.
Gecenin sonuçları
Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104
Miami Heat-Washington Wizards: 112-97
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103
Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103