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Furkan Korkmaz'lı Philadelphia kazandı | Cedi Osman'lı Cleveland kaybetti

NBA'deki milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia, Brooklyn Nets karşısında etkileyici bir galibiyet alırken Cedi Osman'ın takımı ise üst üste ikinci maçında yine Milwauekee Bucks'a mağlup oldu.

07 Şubat 2021, Pazar 11:04 Son Güncelleme:
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Furkan Korkmaz'lı Philadelphia kazandı | Cedi Osman'lı Cleveland kaybetti

NBA’e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli yıldızımız Furkan Korkmaz’ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Brooklyn Nets’i 124-108 mağlup etti.

Cleveland Cavaliers ise milli yıldızımız Cedi Osman’ın 7 sayı, 2 asistle tamamladığı karşılaşmada Milwaukee Bucks’a 124-99 kaybetti.

Gecenin sonuçları

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129

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