Furkan Korkmaz'lı Philadelphia kazandı | Cedi Osman'lı Cleveland kaybetti
NBA'deki milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia, Brooklyn Nets karşısında etkileyici bir galibiyet alırken Cedi Osman'ın takımı ise üst üste ikinci maçında yine Milwauekee Bucks'a mağlup oldu.
NBA’e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli yıldızımız Furkan Korkmaz’ın 13 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Brooklyn Nets’i 124-108 mağlup etti.
Cleveland Cavaliers ise milli yıldızımız Cedi Osman’ın 7 sayı, 2 asistle tamamladığı karşılaşmada Milwaukee Bucks’a 124-99 kaybetti.
Gecenin sonuçları
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114
Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109
Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129