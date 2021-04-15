NBA’e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferası’nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, konuk ettiği Brooklyn Nets’i 123-117 mağlup ederek sezonun 38. galibiyetini elde etti.

Konferansında ilk sırada yer alan Sixers’ta Joel Embiid 39 sayı ve 13 ribaunt, Tobias Harris 26 sayı, Ben Simmons 17 sayı ve 9 asist, oyuna sonradan girerek 22 dakika sahada kalan milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 3’er asist ve ribaunt, 2 top çalma kaydetti.

37 galibiyet ve 18 mağlubiyetli Nets’te yıldız oyuncular Kevin Durant ve James Harden sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, Kyrie Irving 37 sayı ve 9 asist, Landry Shamet 17, Bruce Brown 14 sayı, DeAndre Jordan 12 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

Gecenin sonuçları

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 105-130

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 90-103

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 123-117

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 117-112

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 98-100

Chicago Bulls-Orlando Magic: 106-115

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 106-116

Houston Rockets-Indiana Pacers: 124-132

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 109-147

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 113-114

Denver Nuggets-Miami Heat: 123-106

Sacramento Kings-Washington Wizards: 111-123