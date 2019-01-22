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  • Furkan Korkmaz'lı 76ers’tan Rockets’a 28 sayı fark

Furkan Korkmaz'lı 76ers’tan Rockets’a 28 sayı fark

Philadelphia 76ers’ta milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Houston Rockets’ı 121-93 yendiği mücadelede 6 sayıyla oynadı.

22 Ocak 2019, Salı 10:46
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Furkan Korkmaz'lı 76ers’tan Rockets’a 28 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Houston Rockets’ı 28 sayı farkla 121-93 yendi.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Bu sezon 31. galibiyetine ulaşan 76ers’ta Joel Embiid, 32 sayı, 14 ribaunt, Landry Shamet 18 sayı, JJ Redick 16 sayı kaydetti.

Furkan Korkmaz ise 10 dakika 56 saniye süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Rockets’ta James Harden’ın 37, Gerald Green’in 18 sayısı sezonun 20. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA’e 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 109-127

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 88-104

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-106

Washington Wizards-Detroit Pistons: 101-87

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-122

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 123-94

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 85-105

Boston Celtics-Miami Heat: 107-99

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 121-93

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 104-109

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 111-130

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