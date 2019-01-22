Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Houston Rockets’ı 28 sayı farkla 121-93 yendi.
NBA’e 11 maçla devam edildi. Bu sezon 31. galibiyetine ulaşan 76ers’ta Joel Embiid, 32 sayı, 14 ribaunt, Landry Shamet 18 sayı, JJ Redick 16 sayı kaydetti.
Furkan Korkmaz ise 10 dakika 56 saniye süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
Rockets’ta James Harden’ın 37, Gerald Green’in 18 sayısı sezonun 20. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA’e 4 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 109-127
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 88-104
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-106
Washington Wizards-Detroit Pistons: 101-87
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-122
Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 123-94
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 85-105
Boston Celtics-Miami Heat: 107-99
Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 121-93
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 104-109
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 111-130
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