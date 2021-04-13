NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks deplasmanından 113-95'lik skorla galip ayrıldı.

76ers'ın All-Star pivotu Joel Embiid, 36 sayı, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Milli yıldızlarımızdan Furkan Korkmaz ise 20 sayıyla öne çıktı. Üst üste ikinci maçında 20 sayı atan Furkan Korkmaz ayrıca 2 ribaunt aldı ve 2 top çaldı.

Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Gecenin sonuçları

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 111-96

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 95-113

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 97-120

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-110

Utah Jazz-Washington Wizards: 121-125

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 101-90

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-107

Phoenix Suns-Houston Rockets: 126-120