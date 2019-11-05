Furkan Korkmaz’ın kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Phoenix Suns’a 114-109 yenildi.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Sezona ilk 5 maçını alarak başlayan Philadelphia 76ers, deplasmanda Phoenix Suns’a 114-109 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybetti.

Sezonun 5. galibiyetini alarak Batı Konferansı’nda ikinci sıraya yükselen Suns’ta Devin Booker 40 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle galibiyette başrolü oynarken, NBA tarihinde 6 bin sayı barajına ulaşmayı başaran en genç sekizinci oyuncu oldu. Ricky Rubio 21 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Aron Baynes 15 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle skora destek verdi.

Doğu Konferansı’nda ikinci sıraya gerileyen Philadelphia 76ers’ta Furkan Korkmaz, ilk 5’te başladığı mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırdı. Milli oyuncu, mücadelede ayrıca 5 ribaunt ve 2 asist üretti. Al Horford 32 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Tobias Harris ise 24 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

AA