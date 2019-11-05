Furkan Korkmaz’ın kariyer rekoru kırdı
Furkan Korkmaz’ın kariyer rekoru kırdığı maçta Philadelphia 76ers ilk kez kaybetti. Philadelphia 76ers’ın konuk olduğu Phoenix Suns’a 114-109 yenildiği maça ilk 5’te başlayan Furkan Korkmaz, attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Phoenix Suns’a 114-109 yenildi.
NBA’e 6 maçla devam edildi. Sezona ilk 5 maçını alarak başlayan Philadelphia 76ers, deplasmanda Phoenix Suns’a 114-109 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybetti.
Sezonun 5. galibiyetini alarak Batı Konferansı’nda ikinci sıraya yükselen Suns’ta Devin Booker 40 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle galibiyette başrolü oynarken, NBA tarihinde 6 bin sayı barajına ulaşmayı başaran en genç sekizinci oyuncu oldu. Ricky Rubio 21 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Aron Baynes 15 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle skora destek verdi.
Doğu Konferansı’nda ikinci sıraya gerileyen Philadelphia 76ers’ta Furkan Korkmaz, ilk 5’te başladığı mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırdı. Milli oyuncu, mücadelede ayrıca 5 ribaunt ve 2 asist üretti. Al Horford 32 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Tobias Harris ise 24 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
AA