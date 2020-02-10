Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın 31 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls’u 118-111 yendi. Furkan Korkmaz, takımı 76ers’ın Bulls’u 118-111 yendiği karşılaşmada 31 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

Ersan İlyasova'yı yakaladı

Bir önceki karşılaşmada Memphis Grizzlies önünde 34 sayı bulan Furkan, üst üste ikinci maçında 30 üstü sayı kaydetmeyi başardı. Geçtiğimiz gece Memphis Grizzlies’a karşı 34 sayı atan Furkan Korkmaz, NBA’de bir maçta en fazla sayı üreten milli basketbolcular arasında üçüncü sıradaki Ersan İlyasova’yı yakaladı. Ersan İlyasova, kariyer sayı rekorunu Mart 2015’te Indiana Pacers’a karşı oynanan maçta elde etti. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan, bu karşılaşmada 34 sayı kaydetti. Bu alanda en skorer isim ise Mehmet Okur...

NBA'de forma giyen oyuncularımızın kariyer rekorları

Cedi Osman 29 sayı

Furkan Korkmaz 34 sayı

Ersan İlyasova 34 sayı

Hidayet Türkoğlu 39 sayı

Mehmet Okur 43 sayı