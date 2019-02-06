Furkan Korkmaz'dan Toronto potasına 11 sayı
NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'a 119-107'lik skorla mağlup oldu. Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi ise 11 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.
NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ilde devam etti. Toronto Raptors, Wells Fargo Center'da oynadığı Philadelphia 76ers'ı 119-107'lik skorla mağlup etti.
Philadelphia'da forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.
Philadelphia'da ayrıca Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 7 ribaund ile oynadı.
Toronto'da ise Kahwi Leonard 24 sayı, 7 ribaund ve Kyle Lowry 20 sayı, 6 asist ile takımına katkı verdi.
NBA'de gecenin topla sonuçları ise şöyle:
Charlotte Hornets: 115 - Los Angeles Clippers: 117
Cleveland Cavaliers: 96 - Boston Celtics: 103
Indiana Pacers: 136 - Los Angeles Lakers: 94
New York Knicks: 92 - Detroit Pistons: 105
Memphis Grizzlies: 108 - Minnesota Timberwolves: 106
Oklahoma City Thunder: 132 - Orlando Magic: 122
Philadelphia 76ers: 107 - Toronto Raptors: 119
Portland Trail Blazers: 108 - Miami Heat: 118
İHA