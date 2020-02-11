NBA’deki temsilcilerimizden Furkan Korkmaz yine gururumuz oldu. 8 Şubat Cumartesi günü Philadelphia’nın 119-107 kazandığı maçta Memphis Grizzlies karşısında 34 sayı üreterek kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz, Chicago karşısında da kaldığı yerden devam etti.

Pazartesi sabaha karşı yine Wells Fargo Center’da taraftarı önüne çıkan milli basketbolcu bu kez rakip potaya 31 sayı gönderdi. Philadelphia’nın 118-111 kazandığı mücadeleye yedek başlayan Furkan, ayrıca 5 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla oynadı. İki gün arayla muhteşem performanslar sergileyerek Philadelphia’nın kazanmasında başrol oynayan Furkan Korkmaz, kulüp rekoru kırmakla kalmadı, NBA istatistiklerinde de kendisine yer buldu.

Chicago karşısında 2 sayılık atışta 6’da 6 isabet bulan Furkan, 11 üçlük denemesinin 6’sında başarılıydı.

İlk çeyrek 17 sayı

21 yaşındaki yıldız, bu sezon Philadelphia’da üst üste iki maçta 30 sayı barajını aşan ilk oyuncu unvanını aldı. Furkan ayrıca 1970-1971 sezonundan sonra J.J.Redick ile birlikte bu başarıya ulaşan ikinci Philarelphia’lı oldu. 31 sayının 17’sini ilk çeyreğe sığdıran Furkan, NBA’de 1996- 1997’den sonra benchten gelerek ilk çeyrekte en çok sayı bulan isimler arasına girdi. Milli oyuncu 2015’te Lakers potasına benchten gelerek 18 sayı atan Will Barton’ın ardından en çok sayı bulan 3 isimden biri oldu. Furkan’ın formasını giydiği Philadelphia, 54 maçta aldığı 33 galibiyetle, Doğu Konferansı’nda 5. sırada bulunuyor.