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Furkan Korkmaz'dan ameliyat sonrası ilk mesaj

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen temsilcilerimizden Furkan Korkmaz, menisküs yırtığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 20:10 Son Güncelleme:
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Furkan Korkmaz'dan ameliyat sonrası ilk mesaj

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle geçirdiği operasyon sonrası Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. 

12 Şubat'ta oynanan Boston Celtics maçında sakatlanan Furkan Korkmaz'ın bugün geçirdiği ameliyat sonrası 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 

Furkan Korkmaz şahsi Twitter hesabından, "Bütün iyi dilekleriniz ve destekleriniz için en içtenliğimle teşekkür ederim" mesajını paylaştı. 


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