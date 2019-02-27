NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle geçirdiği operasyon sonrası Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

12 Şubat'ta oynanan Boston Celtics maçında sakatlanan Furkan Korkmaz'ın bugün geçirdiği ameliyat sonrası 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Furkan Korkmaz şahsi Twitter hesabından, "Bütün iyi dilekleriniz ve destekleriniz için en içtenliğimle teşekkür ederim" mesajını paylaştı.



