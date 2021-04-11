NBA’e, 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers’ın deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 24 sayı farklı yenerek Doğu Konferansı’nda yeniden liderlik koltuğuna yükseldiği maçta, milli oyuncu Furkan Korkmaz, üstün performansıyla dikkati çekti.

Deplasmanda alınan 117-93'lük Oklahoma City Thunder maçı ile 36. galibiyetine uzanan Philadelphia 76ers’ta karşılaşmaya ilk 5’te başlayan ve 30 dakika sahada kalan Korkmaz, 20 sayı, 5 top çalma, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 blok, Joel Embiid 27 sayı, 9 ribaunt, 4’er asist ve blok, Ben Simmons ile Mike Scott 13’er sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 33’üncü, üst üste ise 6’ncı kez kaybeden Thunder’da Darius Bazley 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Tony Bradley 16 sayı ve 14 ribaunt, Luguentz Dort 15 sayı ve 5 ribaunt kaydetti.

Gecenin sonuçları

Cleveland Cavaliers- Toronto Raptors: 115-135

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 101-126

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 93-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 128-112

Golden State Warriors-Houston Rockets: 125-109

Phoenix Suns-Washington Wizards: 134-106

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 118-103