Furkan Korkmaz rekor kırdı Philadelphia 76ers kazandı

NBA’de Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın 21 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta Detroit Pistons’ı 125-109 yendi. Pistons’ı 16 sayı farkla mağlup eden Philadelphia 76ers, sezonun 22. galibiyetini elde etti. Philadelphia’da oyuna sonradan girerek 21 dakika sahada kalan milli basketbolcumuz, 21 sayısının yanı sıra 4 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı.

Milli basketbolcu 21 dakika sahada kalırken, 21 sayısının yanı sıra 4 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı.

Tobias Harris 35 sayı ve 7 ribaunt, Joel Embiid 20 sayı ve 8 ribauntla galibiyette etkili olurken, Ben Simmons 17 asist, 16 sayı ve 13 ribauntla “triple-double” yaptı. Sezonun 20. mağlubiyetini alan Pistons’ın en skorer oyuncusu, 27 sayı üreten Andre Drummond oldu.