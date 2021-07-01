Furkan Korkmaz: Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz

Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada ayağında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çekya'yı 87-70 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Milli Takımımızın yıldızlarından Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için çok mutlu olduklarını vurgulayan Furkan, şunları kaydetti:

"Organizasyonda daha fazla ilerlemek istiyoruz. Victoria’da her takımı yenebilecek güçteyiz. Daha yeni bir araya geldik. Ama aynı amaçlara ulaşmak istediğimizde her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz. Maçlarımızda kimin sayı attığı önemli değil. Topu bu şekilde paylaşabilirsek her takımı yenebiliriz. Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Ülkemiz olimpiyatlara gitmeyi hak ediyor. Olimpiyat oyunlarında olmayı çok istiyoruz. Bu yolda avantajı da elde ettik."