Furkan Korkmaz, Gürcistan maçında yaşananları anlattı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Tiflis Arena'da ev sahibi Gürcistan ile karşılaştı.

BÜYÜK SKANDAL

Millilerde Başantrenör Ergin Ataman ile Furkan Korkmaz'ın oyundan ihraç edildiği ve millilerin 88-83 yenildiği maç sonunda büyük skandal yaşandı. Furkan ve Gürcü sporcu arasında yaşanan tartışma sırasında 4:48'de durdurulması gereken süre, 4:26'ya kadar devam etti. Türkiye, maç sonunda bu durum için kural hatası itirazında bulundu.

4:48 KALA FURKAN'A SERT FAUL!

Mücadelenin son periyoduna iyi başlayan taraf olan Türkiye, çeyreğe 4 sayı geride başlamasına rağmen farkı 1 sayıya kadar indirdi. Maçın bitimine 4:48 kala 3 sayılık Gürcistan üstünlüğü varken Sanadze, Furkan Korkmaz'a sert bir faul yaptı. Faulün ardından hakeme itiraz eden Gürcü basketbolcu, temsilcimize dönerek bir şeyler söyledi.









KAVGAYA RAĞMEN SÜRE AKMAYA DEVAM ETTİ

Sanadze'nin söyledikleri Furkan Korkmaz'ı oldukça sinirlendirdi. Furkan'ın Sanadze'nin üzerine yürümesiyle ortalık karıştı. İtişmeler yaşanırken araya hakemler ve diğer oyuncular girdi. Sakin yapısı ile tanınan Furkan, hiç bu kadar öfkeli görüşmemişti. İki basketbolcunun da diskalifiye edilmesiyle sonuçlanan olayda maç saati akmaya devam etti.

KURAL HATASI İTİRAZI YAPILDI

Maçın sona ermesinin ardından ilk 15 dakika içinde itiraz hakkı bulunan Türkiye, bu hakkını kullandı. Milli Takım , Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati durmadığı için sonuca itiraz etti. Kural hatası ya da hakem hatası tartışılacak. Müsabakada kural hatasının yapıldığına karar verilirse maçın tekrarı gündeme gelecek.

SKANDAL KORİDORLARDA DEVAM ETTİ

Öte yandan maç sonunda soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. Gürcü basketbolcular, koridorlarda milli futbolcularımıza saldırdı. Gürcistan polisinin ise basketbolcularımızı korumak yerine sürekli itip kaktığı öğrenildi.

FURKAN KORKMAZ: KİMSE BENİMLE O ŞEKİLDE KONUŞAMAZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Gürcistan'a kaybettiği maçta Duda Sanadze ile yaşadığı gerginlik sonrası diskalifiye edilen Furkan Korkmaz'a soyunma odası koridorunda Gürcülerin saldırdığı ortaya çıktı. Milli basketbolcularımız Furkan Korkmaz ve kaptan Melih Mahmutoğlu yaşananları aktardı

Furkan Korkmaz ise yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk. Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk."

"Eren Ağabey güvenlik değil sadece yanımda olmak istedi, o olmasa 3 tane Gürcistan oyuncusu üzerime geliyordu. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır. Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış."

"Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim."

MELİH MAHMUTOĞLU: BİZ BU OLAYI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Milli Takımımız'ın kaptanı Melih Mahmutoğlu, oldukça konuşulacak açıklamalarda bulunurken, "Delikanlılıkları bu kadarmış. Biz bu olayı asla unutmayacağız. İşin ucunda FIBA olunca yaptığımız itirazdan bir şey beklemiyoruz. Ben Gürcistanlıların bu hareketleri, başka ülkede yapıp yapamayacağını merak ediyorum. Dün ki olayı şimdilik unuttuk. Şimdi konsantremiz önümüzdeki maçlar." ifadelerini kullandı.







