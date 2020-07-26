Furkan Korkmaz geri döndü!

Normal sezonun tamamlanması için Orlando Walt Disney’deki ‘NBA fanusuna’ toplanan oyuncular hazırlık maçlarıyla yaklaşık 4 ay sonra yeniden parkeye indi. Önceki gün yapılan karşılaşmalarda, Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz da sahne aldı. Takımı Philadelphia 76ers’ın Memphis Grizzlies’ı 90-83 mağlup ettiği maçta forma giyen Furkan Korkmaz, verilen aranın ardından sahalara 7 sayı, 2 ribauntla döndü. Tobias Harris’in 15 sayı, 10 ribaundla double-double yaptığı Sixers’ta Embiid 10 sayı, 6 ribaund ve Simmons da 9 sayı, 7 ribaund, 9 asistle katkı verdi. NBA’de tamamlanma sezonu 30 Temmuz’da başlayacak