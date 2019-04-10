Furkan Korkmaz geri döndü

Philadelphia 76'ers'ta oynayan milli oyuncu Furkan Korkmaz, sakatlığının ardından ilk kez Miami Heat deplasmanında süre aldı.

NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76'ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 12 Şubat'ta Boston Celtics ile oynanan maçın ardından menisküs yırtığı geçirdiği operasyonun ardından ilk kez Miami Heat deplasmanında oynadı.

Miami'nin 122-99'luk skorla galip geldiği müsabakayı Furkan 2 sayı ve 1 top çalma ile tamamladı.

Aktif basketbol hayatını sonlandırmaya karar veren Miami'nin yıldız oyuncusu Dwyane Wade son maçında 30 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 blok ile oynadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 97 - Charlotte Hornets: 124

Detroit Pistons: 100 - Memphis Grizzlies: 93

Washington Wizards: 110 - Boston Celtics: 116

Miami Heat: 122 - Philadelphia 76'ers: 99

Chicago Bulls: 86 - New York Knicks: 96

Minnesota Timberwolves: 100 - Toronto Raptors: 120

New Orleans Pelicans: 103 - Golden State Warriors: 112

Dallas Mavericks: 120 - Phoenix Suns: 109

Utah Jazz: 118 - Denver Nuggets: 108

Oklahoma City Thunder: 112 - Houston Rockets: 111

Los Angeles Lakers: 101 - Portland Trail Blazers: 104

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