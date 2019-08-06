Furkan Korkmaz: Artık sıra bizde!

A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası’na hazırlanırken, takımın önemli parçalarından biri olan, aynı zamanda NBA’de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, FANATİK’e konuştu. Furkan, şunları söyledi: “Baskıdan ziyade bizden beklentiler olduğunun farkındayız. Bu beklentileri karşılamak için de elimizden geleni yapıyoruz. Artık genç, tecrübeli kavramı kalmadı diye düşünüyorum. Bunlar bizim zamanlarımız. Potansiyelimizi sahada insanlara göstermek zorundayız. Ben henüz 22 yaşındayım ve Dünya Kupası oynayacağım. Dediğim gibi bunlar bizim zamanlarımız ve çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Yıldız basketbolcu, yazarımız Gökhan German’ın sorularını yanıtladı.

‘Milli Takım; yürek demek’

“Soyunma odasına baktığınız zaman, çoğu benim yıldız ve genç milli takımdan arkadaşlarız. Çok fazla kişiye ağabey demiyoruz. Semih, Melih, Doğuş ve Göksenin ağabeyler dışında hepimiz aşağı yukarı aynı jenerasyonuz. Genç bir takımız ve heyecanlıyız. Dünya Kupası demek başlı başına bir heyecan demek. Her yaz buraya gelirken farklı bir motivasyonla geliyoruz. Milli Takım demek tek yürek demek. Bu hedefle Dünya Kupası’na gideceğiz. İnsanların bizden beklentisi şu yönde; Savaşsınlar, mücadele etsinler. Bizlere olan inancın farkındayız. Bunları yaparsak başarının da geleceğini biliyoruz.”

‘Arkamızda tüm ülke var’

“Savaşıp mücadele edip ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Hem bireysel anlamda, hem takım olarak başarılı olursak, bu kendi kariyerlerimiz açısından da çok önemli olacak. Dünya Kupası herkesin izleyeceği bir organizasyon. Ay-Yıldızlı formanın en anlam ifade ettiğini biliyoruz ve onun hakkını vermek için buradayız. Kulüp takımlarında olduğu gibi arkamızda 3 milyon, 5 milyon vs. değil, bütün ülke var. Herkesin gözü kulağı burada oluyor. Biz de bunun farkında olarak sahaya çıkıyoruz.”

‘Mücadele edeceğiz’

“Tabii ki iniş-çıkışlar yaşadığımız zamanlar oluyor. Her maç aynı oynayamamıyorsunuz. Ama insanlar mücadele etmemizi bekliyor. Milli Takım’a her yaz daha istekli geliyoruz. Geçen yaz Dünya Kupası elemeleri için gelmiştik. Ayrı bir motivasyondu bizim için. Şimdi Dünya Kupası oynayacağız. Ayrı bir motivasyon. İnşallah olursa Olimpiyat ya da Olimpiyat Elemeleri için oynayacağız. O da ayrı bir motivasyon. Bunlar bizim için çok güzel duygular. Bizim takımda herkes birbirini tanıyor. Eksik ve fazla yönlerini çok iyi biliyor. Bence bu bir takımın en önemli silahı.”

‘Philadelphia’yı seçtim çünkü...’

“Philadelphia’da kalmamın sebebi Butler ve Reddick’in gitmesiydi. Takımda bir şutör ihtiyacı doğdu ve ben de teklife sıcak baktım. Aslında yaz döneminde konuştuğumuz takımlar başkaydı. Philadelphia benim için de sürpriz oldu. Ama bir yandan olumlu bakıyorum. Demek ki burada güzel işler yapmışım, insanlarda izler bırakmışım ki beni geri çağırdılar. Bundan sonra da kimse size gelip ‘al sana 25 dakika, çık oyna’ demeyecek. Forma mücadelesi vermek gerekiyor. Yoksa Avrupa’da çok güzel kontratlar alabilirdim.”

‘Sonunu düşenmeden oynamalıyız’

“ABD, 10 kişi eksik gelse de ABD’dir. Güç kaybediyor belki, genç isimler var ama her zaman Amerika onlar. Türk Milli Takımı olarak rakiplerden ziyade, bizim ne yapacağımız önemli. Bunları ABD dışındaki hedef maçlar için söylüyorum. Tabii ki biz NBA’de oynayan oyuncular ne kadar çok olursa, ABD karşısında avantajlı oluruz. Çünkü onları tanıyoruz ve karşılıklı oynuyoruz. O maç için net bir şey söylemek zor. Tek yapmamız gereken, sonunu düşünmeden çıkıp oynamak.”

‘Bizim bir hayalimiz vardı’

“Yıldız takımda oynarken bile Dünya Kupası’nın, Olimpiyat’ın hayalini kuruyorduk. Şimdi Dünya Kupası oynayacağız ve bu bizim için bir fırsat. Olimpiyat da neden olmasın. Ama kolay bir yol değil. Oraya gelen bütün takımlar Olimpiyat hedefi ile geliyor. Biz bunu yapıp tarihe geçersek ne mutlu bize. Elbette ekip olarak bu şansların her zaman gelmediğinin de farkındayız. Bunun bilincindeyiz ve ona göre mücadele edeceğiz. Bu süreçte de en iyisini ortaya koyacağız.”

Gökhan German / FANATİK ÖZEL