Furkan Korkmaz 7 sayıda kaldı

Günün çekişmeli geçen mücadelesinde Orlando Magic, konuk ettiği Philadelphia 76ers’ı 98-97 mağlup etti. Sezonun 14. galibiyetini elde eden Magic’te Evan Fournier 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, Aaron Gordon 19 sayı ve 11 ribaunt, Nikola Vucevic 16 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı. Tobias Harris ile Joel Embiid’in 24 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons’ın 13 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, mili oyuncu Furkan Korkmaz’ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performans sergilediği Philadelphia 76ers, sezonun 11. mağlubiyetini aldı.

NBA’de yarın 14 maç oynanacak.

Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 129-117

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 102-104 (uzatmalarda)

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 98-97

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 86-112

Miami Heat-Indiana Pacers: 113-112

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 105-96