Furkan, kavga çıkan maçta 17 sayı attı

İlk 3 karşılaşmalarından galip ayrılan Philadelphia 76ers ile Minnesota Timberwolves arasındaki mücadelede gergin anlar yaşandı.

3. çeyrekte 76ers’tan Joel Embiid ile Timberwolves’tan Karl-Anthony Towns arasında çıkan kavga sonucu iki all-star pivot da oyundan atıldı.

Ev sahibi 76ers’ın 117-95 kazandığı müsabakada kenardan gelerek 17 sayı kaydeden Furkan Korkmaz, sezonun kendi adına en yüksek skoruna ulaştı. Kavganın taraflarından Embiid 19 sayı, 5 ribaunt, Towns da 13 sayı, 6 ribauntla oynadı.

AA