Furkan Eryılmaz yeni sezona da birincilikle başladı

Tekstil, sağlık, perakende ve hızlı servis restoranlar alanlarındaki yatırımlarıyla 70 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Turgut Aydın Holding bünyesinde faaliyet gösteren yerli pizza markası PizzaLazza, milli motosiklet sporcusu Furkan Eryılmaz’a destek veriyor.

2022 yılında PizzaLazza ana sponsorluğunda Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluk hedefleyen Furkan Eryılmaz, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde İzmir Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen Türkiye Bitci Pist Şampiyonası Birinci Ayağında, Türkiye Şampiyonluğu hedeflediği 600 cc A ve TMF GP olmak üzere iki yarışta birincilik elde etti.

Organizasyonda 28 Mayıs Cumartesi günü son teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama turları koşuldu, 29 Mayıs Pazar günü ise ısınma antrenmanlarının ardından gruplar halinde yarışların startı verildi.

Geçtiğimiz hafta BMU Avrupa SSP 600 A Şampiyonası’nın Sırbistan’da düzenlenen yarışından yurda ikincilik kupasıyla dönen Furkan Eryılmaz, ayağının tozuyla katıldığı Türkiye Şampiyonası Birinci Ayağında ilk olarak, 600 cc A kategorisinde birinciliğin sahibi oldu. Furkan Eryılmaz, aynı gün katıldığı ikinci yarış olan TMF GP‘de de 600 cc kategorisinde birinciliği kimseye kaptırmadı.

14 yıllık profesyonel kariyerine sayısız başarıların yanı sıra 6 Türkiye Şampiyonluğu ve Doğu Avrupa 600cc SBKS Şampiyonluğu sığdırmayı başaran milli motosiklet sporcusu Furkan Eryılmaz, 2022 yılında PizzaLazza ana sponsorluğunda Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluk hedefiyle yarışıyor.

Furkan Eryılmaz’ın bir sonraki yarışı, 18–19 tarihlerinde BMU Avrupa SSP 600 A Şampiyonası’nın Yunanistan ayağı olacak. Eryılmaz, bu yarıştan bir hafta sonra Türkiye Şampiyonasının 25–26 Haziran tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek ikinci ayağına, bir kez daha iki yarışta birincilik parolasıyla katılacak.

2022’de PizzaLazza desteğiyle Türkiye ve Avrupa’da şampiyonluk hedefleyen Furkan Eryılmaz’ın kalan yarış programı:

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Balkan Motosiklet Birliği (BMU)

Türkiye Pist Şampiyonası Doğu Avrupa Pist Şampiyonası

25 – 26 Haziran / İzmir 18 – 19 Haziran / Yunanistan

06 – 07 Ağustos / İzmir 27 – 28 Ağustos / Hırvatistan

10 – 11 Eylül / İzmir 3 – 4 Eylül / Bulgaristan

15 – 16 Ekim / İzmir 24 – 25 Eylül / Sırbistan

22 – 23 Ekim / Yunanistan