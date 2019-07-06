Altyapısında yetiştiği Altay'da 6 sezondur forma giyen Furkan, taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti.

Sözleşmesi bittikten sonra kulüpten ayrılan 24 yaşındaki futbolcu, geçen devre arasında sportif direktör Özden Töraydın'ın kendisine, "Takımdan ayrılmanı istiyorum, yoksa kadro dışı bırakırım, paranı da vermem" dediğini iddia ederek, "Bu sene psikolojik açıdan benim için zor bir sezon oldu. Ayrılmak istemeyince sportif direktör bana bedelsiz sözleşme uzatmayı teklif etti. Bu şartlar altında katkı vermeye çalıştım. Bu şekilde kulübüme para kazandırmadan ayrılmak istemezdim ama nasip değilmiş. Büyük Altay'ın büyük taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin. Altay her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak" mesajını paylaştı.