TFF 3'üncü Lig'de yer alacağı ilk sezon öncesi iddialı bir kadro kurmaya çalışan Efeler 09 SFK, Artvin Hopaspor'dan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Furkan Cinkaya ve Nazilli Belediyespor'dan ayrılan 32 yaşındaki kanat Aytaç Deniz'le sözleşme imzaladı.

Aydın temsilcisi, kariyerinde daha önce Orhangazispor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Pendikspor, Menemenspor, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Yozgatspor 1959'da da oynayıp Nazilli'yle 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşayan Aytaç ve Çaykur Rizespor altyapısında yetişerek geçen sezon Hopa'da 32 maça çıkan Furkan'ı kadroya kattı. Efeler'de Afyonkarahisar'daki kamp çalışmaları Teknik direktör Cemil Aktaş yönetiminde devam ediyor. (DHA)