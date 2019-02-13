Bosna Hersek’te düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2019) kısa mesafe sürat pateninde gümüş ve bronz olmak üzere iki madalya kazanan milli sporcu Furkan Akar, "EYOF, olimpiyat yolunda benim için ilk adım." dedi.

Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde düzenlenen EYOF 2019’un ilk gününde 1500 metrede bronz, ikinci gününde ise 500 metrede gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki Furkan Akar, Türkiye’nin, EYOF’un kış oyunları tarihinde iki madalya kazanan ilk sporcusu oldu.

Furkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora nasıl başladığını, madalya mutluluğunu ve gelecek hedeflerini anlattı.

Sekiz yıldır kısa mesafe sürat pateniyle ilgilendiğini söyleyen Furkan, aynı branşta yarışan ağabeyinin antrenmanlarını izlerken bu spora ilgi duymaya başladığını ifade etti.

Furkan, 500 metrede kazandığı gümüş madalyanın ardından sevinç gözyaşlarına engel olamadığını belirterek, "Çok mutluyum. Buraya gelmeden önce de hedefim madalya kazanmaktı. İki tane nasip oldu." diye konuştu.

Cuma günü 1000 metrede yarışacağını bildiren genç sporcu, o yarışta da madalya kazanmak istediğini anlattı.

- "EYOF, olimpiyat yolunda ilk adım"

Furkan Akar, daha önce EYOF organizasyonuna katılmadığını belirterek, "İlk kez böyle önemli bir yarışa katılıyorum. İlk başta çok heyecanlıydım, ama madalya alarak bu heyecanımı yendim." dedi.

Milli sporcu, olimpiyat hedefiyle ilgili "Burada kazandığım madalyalarla kendimi yavaş yavaş olimpiyatlara hazırlıyorum. EYOF, olimpiyat yolunda benim için ilk adım." ifadesini kullandı.

Furkan, daha önce Türkiye’nin kısa mesafe sürat pateninde olimpiyat oyunlarında temsil edilmediğini belirterek, "Türkiye’yi bu branşta ilk kez olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlarda da madalya almak istiyorum." diye konuştu.

Yarışma programı nedeniyle henüz Saraybosna’yı gezemediğini söyleyen Furkan, gözlemlediği kadarıyla şehrin çok güzel, insanlarının ise çok sıcakkanlı olduğunu dile getirdi.

Furkan, 1984’te kış olimpiyatlarının Saraybosna’da düzenlendiğini hatırlatarak, bu nedenle bu şehirde yarışmanın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

- "Türk bayrağını birlikte taşıyacağız"

Aynı branşta beraber yarıştığı Muhammed Emir Han ile yakın dostluğuna da değinen Furkan Akar, "Bu spora neredeyse beraber başladık. Bu zamana kadar hep beraber geldik. O ilerledi, ben ilerledim. Hep birbirimizin yanında olduk. Kendisi de madalya kazanmak istiyor, kazanacak da. Bunu birlikte başaracağız ve Türk bayrağını birlikte taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Kısa mesafe sürat pateninin ilk başlarda tehlikeli bir spor gibi göründüğünü ancak çok eğlenceli olduğunu kaydeden milli sporcu, aksiyon ve eğlenceyi sevenlerin bu sporu kesinlikle beğeneceğini sözlerine ekledi.

AA