FunPlus Phoenix ve Herman Miller ortaklıklarını duyurdu

Çin merkezli espor organizasyonu FunPlus Phoenix (FPX), Çarşmaba günü ABD mobilya tasarım şirketi Herman Miller ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşmanın mali şartları ise açıklanmadı.

Bu anlaşma, Herman Miller’ın Çin merkezli bir espor organizasyonuyla yaptığı ilk anlaşma oldu. Ünlü marka bundan önce 2020 yılının Ağustos ayında, Overwatch League takımı Philadelphia Fusion ile ortaklık kurdu. Bu ortaklıkta da takıma resmi oyun koltuğu sağlıyordu.

Herman Miller, geçen yıl Logitech G ile ortaklık kurmuş ve ilk Embody Esports Oyun Koltuklarını üretmişti. Bu ortaklığın amacı, mevcut oyuncu ürünlerindeki tasarımlarla çözülemeyen rahatsızlık ve ergonomi sorunlarını ele alarak bunların üstesinden gelmekti.

FunPlus Phoenix’İn 2019 senesinde League of Legends World Championship’ı kazanmadan önceki sponsorları Huya, Cool Fish ve Bixin’e ilaveten şu anki sponsorları arasında BMW, OPPO, Oish ve PUMA bulunuyor.

Hürriyet