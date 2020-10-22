Fulham'dan skandal Seri kararı... Galatasaray'ın yeniden kiralamak için 3 kez teklif götürdüğü ve son olarak 1.5 milyon Euro kiralama bedeli önerdiği Seri, İngiliz kulübünde kadro dışı kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediğini açıkça dile getirdiği 29 yaşındaki futbolcu, beklenen bonservis teklifleri gelmeyince Fulham tarafından elde tutuldu. Ancak Premier Lig için sunulan isim listesinde yer bulamayan Seri, böylece kadro dışı kalmış oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu durumdan bir hayli rahatsız. Galatasaray'a dönmek istediğini bildirmesine rağmen, bu talebi kulüp tarafından geri çevrilen Seri, ara transfer dönemine kadar beklemek zorunda. Lemina'yı da oynatmıyorlar Üstelik Fulham, Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmaya çalıştığı bir başka isim olan Mario Lemina'yı da Southampton'dan kiraladı. Ancak şu ana kadar 2 lig maçında sadece 29 dakika görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu da şans bulamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Galatasaray cephesi, Seri ve Lemina transferlerinde kendilerini zor duruma düşüren Fulham'a, ortaya koydukları bu tavırdan dolayı tepkili.